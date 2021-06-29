https://news.day.az/hitech/1356825.html Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн
Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн
Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке превысила $1 трлн.
Об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В понедельник произошел резкий взлет акций компании. Их стоимость выросла на $15,92 (4,66%) и продолжает увеличиваться. В результате рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.
Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.
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