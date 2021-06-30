Windows 11 установили на смартфон

Windows 11 удалось установить на смартфон. Об этом в своем Twitter сообщил разработчик Гюстав Монсе (Gustave Monce), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Монсе заявил, что инсталлировал операционную систему нового поколения на смартфон Lumia 950 XL - устаревший телефон производства Microsoft.

По словам специалиста, ОС работает без использования протокола удаленного рабочего стола (RDP), однако архитектура ARMv8.0 накладывает некоторые ограничения на использование такого устройства.

Судя по фотографиям девайса, дизайн ОС адаптирован под габариты и экран устройства. Также Монсе продемонстрировал скриншоты настроек телефона с двумя сим-картами.

Таким образом, установленная Windows 11 позволяет пользоваться базовыми функциями девайса - например, совершать звонки.