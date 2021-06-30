Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

Американские компании Google и Microsoft завершили перемирие, которое предусматривало отказ от взаимных патентных претензий. Перемирие длилось шесть лет, пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Технологические гиганты заключили такой необычный договор в 2015 году. Договор подразумевал прекращение всех судебных тяжб, связанных с нарушением патентных прав, и был достигнут после того, как гендиректором Google стал Сундар Пичаи, а Microsoft возглавил Сатья Наделла.

В соответствии с соглашением, компании урегулировали все имеющиеся у них патентные споры, касающиеся производства смартфонов и игровых приставок, во внесудебном порядке.

Техногиганты также решили не подавать взаимные судебные иски в регулирующие органы и договорились прилагать все усилия для разрешения разногласий внутри компаний.

В Microsoft подчеркивают, что пакт был более выгодным для Google. При этом попытки более тесного сотрудничества не принесли планируемых результатов.

Срок действия договора завершился в апреле. При этом компании решили не продлевать его.