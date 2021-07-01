Инновации на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Инновации служат гарантией успешного развития бизнеса. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне индустрия стартапов впервые находится в центре внимания. О новых технологиях можно узнать от 430 компаний и 300 спикеров, которых собрала вместе бизнес-платформа 4YFN, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Участники форума говорят, что эта программа конгресса стала наиболее интересной.

Пере Дуран, директор платформы 4YFN: "Мы уверены, что социальные предприниматели окажутся на передовой развития цифровой экосистемы, мы уверены, что изменения, с которыми мы сталкиваемся, настолько масштабны, что предприниматели и основатели технологических компаний сегодня действительно определяют возможности для борьбы с изменением климата и цифровым неравенством".

Технологии стремительно развиваются и в области здравоохранения. Стартапы в сфере телемедицины приобретают все большую значимость на фоне пандемии.

В Барселоне можно ознакомиться с многообещающими разработками на основе искусственного интеллекта.

Алекс Берти, стартап Psious: "Мы разработали программу, которая помогает справиться с боязнью уколов и ее уже применяют специалисты, чтобы помочь пациентам сделать прививку от коронавируса".

Еще один испанский стартап разработал для хирургов головной убор, оснащенный камерой, чтобы во во время операции было легко вести видеозапись и подключаться к лайвстриму. Этот гаджет будет полезным в образовательных целях.

Хавьер Гарридо, стартап Robin Cam: "Видеозапись активируется при помощи датчиков близости объекта. Камеру нельзя трогать руками, активация происходит, когда к камере подносишь руку. Можно обозначить лазером область проведения операции, которую вы хотите записать на видео и, сделав движение рукой, можно активировать камеру".

Во время пандемии все больше и больше пациентов пользуются новыми возможностями для лечения и восстановления после болезни и, судя по тому какое количество стартапов принимает участие во Всемирном мобильном конгрессе, этот тренд будет развиваться и дальше", - передает корреспондент Euronews Кристина Хинер.

Выставка завершится 1 июля.