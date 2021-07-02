Представлен неубиваемый смартфон Energizer Hard Case G5 с камерой ночного видения и NFC

Представлен первый телефон с поддержкой 5G под брендом Energizer, который получил название Energizer Hard Case G5. Смартфон соответствует степени защиты IP69, он выдерживает падения с высоты на прочную поверхность, сообщает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новинка построена на базе однокристальной системы Dimensity 720, смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также слот для карт памяти microSD и места для двух SIM-карт. Он работает под управлением операционной системы Android 11.

В основной камере установлены 48-мегапиксельный и 13-мегапиксельный датчики изображения, а также 20-мегапиксельный сенсор для камеры ночного видения. Телефон получил 6,3-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 1080p+, защищённый стеклом Gorilla Glass 5. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Телефон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который заряжается по USB-C. Его заряда хватает на 9 часов разговора. Также в смартфоне есть NFC и FM-радио. Energizer Hard Case поступит в продажу осенью по цене 600 долларов.

Также был представлен Energizer Ultimate U680S за 140 долларов с поддержкой только 4G. Он получил 6,8-дюймовый ЖК-экран IPS разрешением 720 x 1640 пикселей, SoC Unisoc SC9863A, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти и аккумулятор емкостью 7000 мА•ч. Модуля NFC в данном случае нет.