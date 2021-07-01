Летающий автомобиль AirCar совершил свой первый полет

Еще одна попытка превратить мечту в реальность, едва ли не самая успешная в истории. Свой первый полет совершил летающий автомобиль AirCar, и одно из главных достижений в том, что, собственно, из автомобиля в самолет (или наоборот) машина трансформируется всего за 2 минуты 15 секунд, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из оригинальных решений - крылья, которые складываются в двух плоскостях, и телескопическая, то есть выдвигающаяся хвостовая балка. Винт, традиционно, для таких машин, толкающий и приводится в движение обычным двигателем от BMW. Все это рассчитано на двоих, как заявлено, может пролететь около тысячи километров со средней скоростью 170 км/час. Создатели летающего авто - словацкая компания Klein Vision.

На разработку ушло два года, и они очень оптимистично смотрят в будущее, говорят, только в США ежегодно могут заказывать до 40 000 таких аппаратов. В реальности, правда, ни один подобный проект пока в серию не пошел. Во-первых, у тех же словаков предыдущий прототип оценивался в 1 млн евро, во-вторых, такой гибрид - это так себе самолет и не очень так автомобиль. И с сертификацией непросто, в общем - дорогое произведение инженерного искусства.