https://news.day.az/hitech/1357821.html Глава Instagram анонсировал смену формата соцсети
Глава Instagram анонсировал смену формата соцсети
Глава социальной сети Instagram Адам Моссери объявил, что сервис планирует внедрить показ полноэкранных видео в основной ленте приложения. Об этом сообщает CNBC.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Моссери, в лентах пользователей Instagram будут появляться полноэкранные видео, в том числе опубликованные в рекомендуемых аккаунтах. Глава соцсети уточнил, что пользователи смогут понаблюдать за экспериментами Instagram в ближайшие месяцы.
"Мы больше не приложение для обмена квадратными фотографиями", - сказал Моссери.
Он также пояснил, что грядущие изменения помогут сервису лучше конкурировать с TikTok.
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