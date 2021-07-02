Компания Vivo придумала смартфон с летающей камерой

Компания Vivo оформила интересный патент: компания придумала смартфон со съёмной камерой. Однако в данном случае камера не просто может отделяться от смартфона - она ещё и летает, как обычный квадрокоптер, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Для этого в модуле камеры имеется две пары пропеллеров, почти как в обычном квадрокоптере. Также разработчики предусматривают инфракрасные датчики по периметру, которые, судя по всему, задействованы в системе уклонения от препятствий. Камер - две, но для захвата видео будет использоваться только одна из них. Для чего используется вторая - непонятно. Возможно, для захвата видео от первого лица, с помощью которого пользователь будет управлять летающим модулем.

Разумеется, патент - это всего лишь патент, и пока ничто не указывает на то, что такой смартфон может появиться в ассортименте Vivo. Тем не менее разработка выглядит свежо и оригинально.