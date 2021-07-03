Google изменит правила поиска информации в Сети

Google внедряет в поисковый алгоритм новую технологию "многозадачная унифицированная модель" (MUM), сообщается в официальном блоге корпорации.

MUM работает со сложными поисковыми запросами, предоставляя более точные сведения на основе большого количества источников, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Технология способна одновременно обрабатывать текст, визуальный контент и аудио. Поисковик, например, сможет дать развернутый ответ на запрос "сегодня я поднялся на гору Адамс, а через год хочу взойти на Фудзи, как подготовиться". Google сравнит высоту каждой горы, среднюю температуру, сложность пешеходных троп, подходящее снаряжение для использования.

Функционирование новой технологии Google отрабатывает на информации о вакцинах против COVID-19. Поисковик по схожим вопросам выдает не привычные ссылки, а уже обработанную информацию из проверенных источников.

В корпорации обещают, что MUM не будет навязывать пользователям ту или иную информацию, а сама технология не станет инструментом цензуры. Новый алгоритм полноценно развернут за несколько лет.