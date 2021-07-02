Instagram меняет профиль с фотографий на видео и торговлю

Instagram - это больше не фотосоцсеть, не то место, где люди делятся своими квадратными фотографиями. И объявил об этом глава сервиса, Адам Моссери. Он руководит Instagram последние два с половиной года с того момента, когда из-за разногласий с Марком Цукербергом компанию покинули ее основатели. И вот теперь Моссери фактически официально оформил переформатирование Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его словам, пользователи приходят туда не в поисках фотографий, а в поисках развлечений, так что акцент теперь будет на видео по образу TikTok и YouTube. Приоритетными направлениями названы также онлайн-торговля, обмен сообщениями и поддержка авторов.

К последнему, вероятно, относится некий вариант подписки. На днях выяснилось, что Instagram тестирует сервис "Эксклюзивные истории", во многом копирующий новые инструменты монетизации в Twitter. Если коротко, то блогеры могут создавать посты, которые видны только избранным членам фан-клуба. Остальные получают заглушку с указанием на то, что этот контент не для всех.

У участников фан-клуба, впрочем, тоже есть ограничения - они не могут никак сохранить эксклюзивный контент, даже в виде скриншота. Других подробностей пока нет - ни стоимость подписки, ни когда это появится в Instagram и появится ли вообще, сервис не сообщает.