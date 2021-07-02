Синий "экран смерти" в Windows 11 сменит цвет на черный

Дизайн так называемого синего "экрана смерти" (BSOD) на устройствах Microsoft изменится для пользователей операционной системы Windows 11 - он станет черным. Об этом сообщил в четверг интернет-портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, корпорация начала тестировать измененный дизайн в предварительной версии Windows 11 ранее на этой неделе, но он еще не заработал полностью. Это станет первым серьезным изменением в оформлении BSOD после добавления на экран грустного смайлика в 2012 году и QR-кода четыре года спустя.

Как уточняет издание, компания еще не прокомментировала свое решение об изменении дизайна "экрана смерти". Черный фон "экрана смерти" будет соответствовать другим элементам оформления системы, отмечает портал.

Впервые BSOD появился как инструмент операционной системы Windows 3.0, позволявший системным администраторам диагностировать неисправности оборудования и памяти компьютера.