Facebook начал спрашивать, есть ли у пользователей знакомые экстремисты

Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, в которых интересуется, нет ли среди их знакомых экстремистов, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

"Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом? Мы заботимся о предотвращении экстремизма на Facebook. Другие (пользователи), оказавшиеся на вашем месте, получили конфиденциальную помощь", - приводит телеканал сообщение, которое получил ряд пользователей соцсети.

По данным Fox News, ряд пользователей также получил уведомления о том, что они "могли недавно ознакомиться с вредоносным контентом экстремистского характера".

Отмечается, что к этим сообщениям также прилагается опция "Получить помощь". Пользователь, пройдя по предлагаемой ссылке, попадает на сайт некоммерческой организации "Жизнь после ненависти" (Life After Hate), пишет РИА Новости.

Согласно представителю Facebook, с которым связался телеканал, рассылка уведомлений проводится в "тестовом режиме". Компания не ответила на вопрос Fox News о том, какой контент они причисляют к "вредоносному" и "экстремистскому".