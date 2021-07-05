Facebook, Google и Twitter могут прекратить работу в Гонконге

Американские корпорации Facebook, Google и Twitter уведомили в частном порядке власти Гонконга о возможном прекращении предоставления своих услуг в специальном административном районе, если власти примут запланированные поправки к законам о защите данных, направленные на борьбу с размещением личной информации пользователей онлайн с целью их преследования. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на имеющеюся у нее в распоряжении письмо торговой ассоциации Asia Internet Coalition уполномоченному Гонконга по вопросам неприкосновенности персональных данных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в письме ассоциации, членами которой являются указанные американские компании, от 25 июня корпорации выражают обеспокоенность, что из-за шагов гонконгского правительства сотрудники этих фирм могут подвергнуться уголовному или судебному преследованию.

"Единственный способ избежать этих санкций для технологических компаний - это воздержаться от инвестиций и предложения услуг в Гонконге", - цитирует издание письмо ассоциации. Также, по мнению авторов письма, предлагаемые поправки могут ограничить свободу слова и криминализировать даже "невинные акты обмена информацией онлайн".

Представительница уполномоченного Гонконга по вопросам неприкосновенности персональных данных подтвердила получение письма. Она подчеркнула, что поправки к законам никак не повлияют на свободу слова.

Представители Facebook, Twitter и Google подтвердили факт отправки письма ассоциацией, однако от комментариев отказались.

В мае Бюро Гонконга по конституционным и материковым делам предложило внести поправки в законы о защите данных. Изменения будут направлены на борьбу с практикой размещения личной информации пользователей онлайн, что было распространено во время протестов в Гонконге в 2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, нарушителям будет грозить штраф в размере 1 млн гонконгских долларов (около $128 тыс.) и тюремное заключение сроком до 5 лет. Как отмечает "Уолл-стрит джорнэл", поправки к законам будут вынесены на рассмотрение законодательного совета Гонконга. Ожидается, что законопроект будет одобрен к концу этого года.