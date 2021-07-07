Новый iPhone может получить функцию флагманских Android-смартфонов

Новый iPhone может получить функцию флагманских Android. Презентация нового поколения смартфонов iPhone 13 должна состояться в сентябре 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Стало известно, что новые гаджеты от Apple могут получить функции, давно доступные Android-смартфонам.

По информации портала MacRumors, будущий iPhone 13 оснастят улучшенной беспроводной зарядкой. Также у гаджета появятся увеличенная зарядная катушка и более мощные магниты.

Помимо этого, iPhone сможет подзаряжать другие устройства благодаря реверсивной зарядке - такая функция применяется в Android-флагманах уже несколько лет.

Также новый iPhone получит поддержку записи видео в портретном режиме и возможность добавлять к отснятым видео динамическое размытие. Это удастся реализовать с помощью специальных алгоритмов обработки изображения.