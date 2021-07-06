Apple определилась с названием нового iPhone

Следующий смартфон Apple получит название iPhone 13. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на информированного с цепочкой поставок компонентов для устройства источника. По сведениям инсайдера, Apple определилась с наименованием новой серии смартфонов, остановившись на варианте iPhone 13. Специалист сообщает, что топ-менеджеры американской компании решили продолжить нумерацию гаджетов новой модели в обычном порядке.

Также источник рассказал, что Apple утвердила поставщиков компонентов и производителей новых флагманов. Основную часть iPhone 13 будет производить компания Foxconn, корпорация Pegatron сконцентрируется на сборке iPhone 13 mini. Как ожидается, этой осенью американский IT-гигант представит четыре гаджета - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

В отчете говорится, что партнеры Apple начнут производство смартфонов в третьем квартале года. Пик спроса на iPhone 13 традиционно ожидается в четвертом квартале - к новогодним праздникам.

Ранее некоторые инсайдеры предполагали, что Apple откажется от наименования iPhone 13, что связано с трискайдекафобией - боязнью числа 13. В январе китайские источники сообщали, что выход iPhone 13 состоится лишь в 2022 году, тогда как в 2021 году компания представит серию iPhone 12s.