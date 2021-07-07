https://news.day.az/hitech/1359304.html Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе TikTok
Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе TikTok
Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются во вторник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.
На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции, Италии, Германии, Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США.
Сообщившие о сбоях пользователи в основном испытывают трудности с просмотром видео.
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