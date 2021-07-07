Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе TikTok

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются во вторник в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции, Италии, Германии, Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США.

Сообщившие о сбоях пользователи в основном испытывают трудности с просмотром видео.