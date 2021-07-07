Названа дата выхода нового флагмана Samsung

Следующая презентация новых смартфонов Samsung состоится в середине августа. Об этом сообщает Pocket-lint со ссылкой на корейское издание Digital Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник в корейской корпорации рассказал изданию, что очередное мероприятие Galaxy Unpacked запланировано на 11 августа. Трансляция заранее записанной онлайн-презентации состоится в 18:00 по бакинскому времени. Следить за мероприятием можно будет на YouTube-канале Samsung.

Представитель Samsung не стал перечислять названия устройств, которые будут анонсированы в ходе мероприятия. По информации издания, на Galaxy Unpacked компания представит флагманские складные смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, а также смарт-часы Galaxy Watch 4 и беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Выпуск компромиссного девайса Galaxy S21 FE, который ожидали некоторые инсайдеры, отложен до конца года.