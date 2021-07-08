Пентагон отменяет контракт с Microsoft на 10 млрд долларов

Военное ведомство США расторгло контракт с Microsoft, связанный с облачными вычислениями. Контракт на 10 млрд долларов, предусматривавший создание единого облака для американской военной машины - Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) Cloud - и являвшийся частью более широкой программы цифровой модернизации, достался Microsoft в октябре 2019 года. Решение Пентагона было оспорено компанией Amazon, конкурирующей с Microsoft на рынке облачных вычислений, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По словам военных, "в связи с изменением технологической среды стало ясно, что контракт JEDI Cloud, который долго откладывался, больше не отвечает потребностям в заполнении пробелов в возможностях министерства обороны".

В настоящее время Пентагон планирует заключить новый контракт Joint Warfighter Cloud Capability, который, похоже, является попыткой успокоить обе компании. Считается вероятным, что он будет заключён одновременно с Amazon и Microsoft с возможностью участия других крупных облачных провайдеров, включая Google, IBM и Oracle. В отличие от исходной программы, новая рассчитана не на 10, а на 5 лет. Её сумма пока не называется, но речь идет о "миллиардах долларов".