Американские штаты подали иск против Google

Вашингтон и 36 штатов подали иск против компании Google за нарушение антимонопольного законодательства в работе магазина приложений для устройств с операционной системой Android. Об этом в среду, 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инициаторами иска стали штаты Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска.

"Это уже третий подобный иск в связи с предполагаемым нарушением антимонопольных законов", - сообщает Politico.

C Google уже судились министерство юстиции США и несколько штатов, которые поддержали федеральное правительство. Второй иск касался недобросовестной конкуренции в исполнении Google.

Так, в октябре 2020 года в суд на Google подавали министерство юстиции и 14 штатов. Поводом стали усилия Google по доминированию на рынке поиска со смартфонов. Тогда речь шла о том, что для монополизации рынка Google использует контракты с Apple и Mozilla.