Десятки тысяч пользователей Android оказались жертвами мошенников

Исследователи в области кибербезопасности из компании Lookout обнаружили 170 мошеннических приложений для Android, которые якобы позволяют добывать криптовалюту. Эксперты написали в своем блоге, что десятки тысяч пользователей этих сервисов стали жертвами мошенников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам сотрудников компании, многие из мошеннических приложений доступны по всему миру. Они позиционируют себя как платные программы для облачного майнинга криптовалют. Однако на деле юзеры платят деньги впустую.

Эксперты отметили, что мошенникам удалось обмануть 93 тысячи человек и украсть у них более 350 тысяч долларов. Эти деньги жертвы отдавали за покупку приложений и оплату дополнительных услуг, которые впоследствии не оказывались. Кроме того, злоумышленники пересылали личную информацию юзеров на командные серверы и показывали пользователям рекламу.

25 поддельных приложений для облачного майнинга находились в официальном магазине Google Play. Сотрудники корпорации удалили эти сервисы вскоре после того, как на них обратили внимание эксперты из Lookout.