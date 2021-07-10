Apple анонсировала выпуск планшета с полностью обновленным экраном

Новый экран будет выполнен по технологии органических светодиодов (OLED). Предположительно, первой моделью Apple с подобной модификацией станет 10,9-дюймовый планшет, возможно, новый iPad Air.

Аналогичный дисплей получат также 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro, передает Day.Az со ссылкой на портал Gizmochina. Для последнего будет сохранена альтернатива в виде miniLED-матрицы. На новый тип дисплеев Apple планирует полностью перейти в 2022 году, на следующий год OLED-панелями будет оборудована линейка профессиональных iPad. Отмечается, что на смартфонах iPhone такие экраны используются уже на протяжении нескольких лет.

От жидкокристаллических светодиодов технология OLED отличается более высокой ясностью изображения, цветопередачей и настоящим черным цветом. Кроме того, панели такого типа потребляют гораздо меньше энергии.