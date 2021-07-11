Windows 11 будет обновляться реже чем Windows 10

Microsoft рассказала о циклах обновления операционной системы Windows 11. Компания обещает, что Windows 11 будет получать новую версию раз в год. Это меньше, чем было у Windows 10 (два больших обновления в год). То есть новая операционная система будет обновляться реже, и это может оказаться благом - будет меньше ошибок, возникающих при каждом апдейте, передает Day.Az.

Предполагается, что обновления Windows 11 будут приходить каждую осень. Стоит отметить, что с выходом новой операционки Microsoft не прекратит поддержку Windows 10.