Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 10,6 миллиарда долларов, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом следует из данных Forbes.

При этом бывшая жена предпринимателя Маккензи Скотт разбогатела на 3,5 миллиарда долларов.

На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.

Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI).

Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.