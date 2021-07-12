Запрещенное видео в TikTok будет автоматически удаляться

Социальная сеть TikTok начнёт машинально искать и удалять ролики с запрещённым контентом: обнажёнными телами и сценами насилия, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Теперь TikTok начнёт использование автоматизированных систем модерации: если система обнаружит неподобающий видеоролик, то сразу удалит его, уведомление об этом с объяснением причин придёт автору публикации.

Отмечается, что у автора останется возможность подать апелляцию.