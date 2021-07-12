Названы самые прочные смартфоны

Телефоны OnePlus и Honor оказались лучшими противоударными смартфонами на рынке. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Роскачества, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основными критериями при выборе защищенного смартфона эксперты назвали прочность корпуса и дисплея и степень защиты от влаги и пыли. Находящиеся в обзоре смартфоны специалисты испытывали в несколько этапов: проводили тест на царапины, проверяли на прочность в специальной барабанной трубе.

Самым прочным устройством был назван OnePlus 6, которые получил максимальные пять баллов в барабанном тесте. В топ-3 также включили Honor 10 и Blackview BV9500. Последний аппарат эксперты отдельно отметили как один из самых прочных телефонов на рынке, к тому же имеющий повышенную автономность: "Девайс способен проработать без зарядки до 60 часов, и это рекорд Роскачества".

Кроме того, в ходе тестирования были названы смартфоны с лучшей защитой от влаги. Максимальные баллы получили Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8 и Google Pixel 5. "В целом смартфоны гораздо лучше защищены от влаги, чем от ударов и падений", - подытожили авторы.

Аналитики заключили, что в продаже чаще встречаются влагозащищенные, чем противоударные аппараты: "Прочные смартфоны, которые даже без царапин проходят тест на 100 падений, на рынке есть, но их не так много". Авторы отметили, что подходить к выбору защищенного устройства следует разумно - ориентироваться на показатели защиты в том случае, если данная функция действительно может потребоваться.