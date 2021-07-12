Microsoft запретила менять новое меню «Пуск» в Windows 11

Инженеры Microsoft ограничили возможность настройки Windows 11. В новой версии операционной системы исчезла возможность выбора расположения меню "Пуск". Об этом сообщает издание Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По умолчанию оно находится по центру панели задач. Таким образом, в компании фактически запретили пользователям нарушать целостность интерфейса системы.

Первые пользователи бета-версии Windows 11 выяснили, что расположенное по центру меню можно вернуть на старое место в левом углу - здесь оно находилось в ранних версиях ОС. Изменить положение "Пуска" можно было через операции с реестром Windows. Однако в новой сборке операционной системы под номером 22000.65 такая возможность исчезла.

Энтузиасты обнаружили, что с обновлением в реестре команда, ранее меняющая положение меню, перестала работать. Специалисты не смогли заключить однозначно, является ли это решение временным или постоянным. Журналисты Bleeping Computer обратились за комментарием в Microsoft, но не получили оперативного ответа.