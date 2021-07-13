NASDAQ и акции Apple вновь обновили рекорды

Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, а также стоимость акций американских компаний Apple и Microsoft обновили исторические рекорды. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

NASDAQ дорожал на 0,12%, до 14750,3 пункта. Ранее показатель достиг нового рекорда в 14763,8 пункта. Акции компании Apple росли на 1,13% - до $146,14, новый исторический максимум цены теперь составляет $146,58. Акции компании Microsoft дорожали на 1,21%, до $280,86, показатель нового рекорда составляет $281,28.

В июле все эти три показателя неоднократно обновляли свои исторические максимумы. Гиганты Apple и Microsoft являются самыми крупными в мире компаниями по капитализации. Капитализация каждой из них превышает $2 трлн.

По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя прогнозировалось замедление инфляции до 4,9% с майских 5%. Основные индекса США - промышленный индекс Dow Jones (DJIA), NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500, после открытия торгов падали, но позднее NASDAQ начал расти.