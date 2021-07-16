Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона

Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя приложение и получив от пациента селфи, сделанное на смартфоне, врач может без дополнительных анализов диагностировать такое опасное заболевание, как анемия. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Анемия, или малокровие - синдром снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови, которым страдает примерно каждый четвертый человек в мире. У детей, пожилых людей и хронических больных анемия может стать причиной тяжелых осложнений и даже смерти. Особенно это заболевание распространено в развивающихся странах, где существует проблема с его диагностикой, требующей, как правило, сложных анализов крови.

Исследователи из Университета Брауна в городе Провиденс штата Род-Айленд во главе с Селимом Сунером (Selim Suner) вместе с коллегами из больницы Род-Айленда разработали метод, позволяющий диагностировать анемию по стандартному изображению, полученному с камеры смартфона.

Предыдущие исследования показали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивом век, выглядит бледнее при анемии. В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктива глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина.

Они увеличили небольшой участок конъюнктива на каждой фотографии и разработали алгоритм распознавания цвета, а также модель прогнозирования, сопоставляющую цвет конъюнктивы, окружающей кожи и белков глаз с уровнем гемоглобина. Затем команда проверила созданный алгоритм на фотографиях, собранных у 202 новых, не участвовавших в первоначальном исследовании пациентов.

При анализе серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72 процентов. Цвет кожи пациента при этом никак не влиял на чувствительность метода, а главным фактором, определяющим точность диагностики, было качество изображения.

Исследователи считают, что разработанное ими приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, а также в условиях, когда инфраструктура для анализа крови недоступна.

"Изображения сосудистой поверхности нижнего века, полученные с помощью камеры смартфона, можно использовать для оценки концентрации гемоглобина в крови и прогнозирования анемии, которая является серьезным заболеванием, поражающим миллиарды людей во всем мире, с непропорциональным эффектом в развивающихся странах. Использование неинвазивных методов для выявления анемии открывает двери для повсеместного скрининга, ранней диагностики и лечения, особенно в странах с ограниченными ресурсами, где доступ к здравоохранению ограничен", - отметили авторы статьи.