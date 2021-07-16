Galaxy Watch 4 будут существенно быстрее предшественников

По Samsung Galaxy Watch 4 было уже много масштабных утечек. Нам довольно подробно рассказали, как они будут выглядеть, какими окажутся некоторые из их функций и даже когда эти "умные" часы официально представят. И вот теперь издание SamMobile поделилось своим эксклюзивом о новом процессоре, который Samsung планирует устанавливать в Galaxy Watch 4, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Последние пару лет в "умных" часах Samsung используется чипсет Exynos 9110, который был представлен одновременно с Galaxy Watch в 2018 году. С тех пор эту микросхему получили Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch 3. Однако Galaxy Watch 4 радикально отличается от своих предшественников, поскольку не использует ОС Tizen, как другие. Грядущие "умные" часы будут работать на новой платформе Wear на базе Android, которую Samsung разработала в сотрудничестве с Google.

Кроме того, в Samsung разработали и новый чипсет для этого устройства. Так что именно Galaxy Watch 4 станут первыми "умными" часами от Samsung с чипсетом Exynos W920. Этот процессор может похвастаться в 1,25 раза меньшим временем обработки по сравнению с Exynos 9110, а также в 8,8 раз более плавной графикой. Он работает в тандеме с 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Все обещанные "фишки" призваны гарантировать, что владельцы Galaxy Watch 4 смогут в полной мере воспользоваться дополнительными возможностями своих "умных" часов, включая запуск всех приложений, которые они смогут скачать из магазина Google Play. Galaxy Watch 4 обещает стать одним из самых значительных обновлений линейки "умных" часов Samsung за последние годы. Официальный анонс гаджета состоится, как ожидается, 11 августа.