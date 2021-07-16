Гаджеты научились заряжать с помощью пальца
Американские ученые создали устройство, которое позволяет вырабатывать энергию из человеческих пальцев. Об этом сообщает издание SlashGear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Прототип девайса, разработанного исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего, способен извлекать энергию из пальцев. Он представляет из себя тонкую полоску, которая крепится к кончикам фаланг. Наибольшее количество электричества вырабатывается при выделении пота и контакте пальца с поверхностями (пьезоэлектрический эффект).
Ученые заметили, что научились получать электричество даже когда человек спит. Однако наибольший эффект от изобретения наблюдается, когда пальцы носителя аксессуара касаются определенных поверхностей - при наборе текста на клавиатуре, игре на пианино и даже постукивании по столу. В будущем преобразованной энергией можно зарядить определенные гаджеты.
Большая часть энергии поступает из пота, производимого кончиками пальцев, которые постоянно выделяют влагу. По словам специалистов, на каждом пальце содержатся тысячи желез, - они потеют в сотни раз сильнее, чем любая другая часть тела.
В посвященном изобретению ролике на YouTube говорится, что своеобразный пластырь состоит из электродов из угольной пены, поглощающих пот и преобразующих его в электрическую энергию. За 10 часов сна устройство может собрать почти 400 миллиджоулей энергии, чего достаточно для питания электрических часов в течение 24 часов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре