Apple выпустила обновление для iPhone и iPad

Компания Apple выпустила свежее обновление своих мобильных платформ - iOS и iPadOS 14.7. Это уже седьмой крупный апдейт с момента релиза iOS и iPadOS 14 в сентябре 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Из новых функций стоит отметить появившуюся поддержку внешнего аккумулятора MagSafe для iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, который был анонсирован неделей ранее. В России он стоит 9490 рублей, но пока недоступен для заказа.

Также версия 14.7 приносит такие изменения:

В приложение "Дом" добавлена возможность управлять таймерами с помощью HomePod. В приложениях "Погода" и "Карты" стала доступна информация о качестве воздуха для Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Франции и Южной Кореи. В медиатеке подкастов можно отобразить все подкасты или только те, на которые подписан пользователь. В приложении "Музыка" снова появился пункт меню "Поделиться плейлистом". Исправлена проблема и-за которой воспроизведение аудио Dolby Atmos и Lossless со сжатием без потерь в приложении "Музыка" могло неожиданно останавливаться. Восстановлено сообщение об обслуживании аккумулятора, которое могло пропадать после перезагрузки некоторых моделей iPhone 11. Исправлена проблема и-за которой дисплеи Брайля могли отображать неверную информацию при создании электронных писем в приложении "Почта".