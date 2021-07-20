Samsung представила 1000-дюймовый телевизор

Samsung анонсировала новую версию модульного телевизора The Wall. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новая модель имеет диагональ более 1000 дюймов. Устройство ориентировано на коммерческое использование - на предприятиях, в торговых центрах и прочих общественных пространствах. Матрица экрана основана на технологии MicroLED и имеет разрешение 8K с частотой обновления 120 герц. Поскольку телевизор состоит из модульных панелей, разрешение изображения можно масштабировать до 15360x2160 пикселей.

Представленный The Wall получил процессор Micro AI, который улучшает качество изображения, используя 16 различных моделей нейронных сетей. Технология Black Seal позволяет добиться максимальной контрастности и качественной детализации. Уточняется, что каждый светодиод в модели 2021 года на 40 процентов меньше, чем в The Wall 2020. Также телевизор поддерживает яркость до 1600 нит, что позволяет использовать его в хорошо освещенных помещениях и на открытом воздухе.

Представители Samsung объявили, что модель уже доступна для покупки на избранных рынках. Однако стоимость The Wall не раскрывается.