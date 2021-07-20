Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую соцсеть

Бывшие сотрудники WhatsApp Нирадж Арора (Neeraj Arora) и Майкл Донохью (Michael Donohue) объявили о запуске новой социальной сети под названием HalloApp. О технических особенностях приложения пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что добавить друзей в HalloApp можно только по номеру телефона. Как уверяют создатели, это обеспечивает пользователям соцсети большую приватность. При этом интерфейс приложения состоит всего из четырех вкладок: лента новостей, групповые чаты, личные сообщения и настройки.

Новая соцсеть также отличается от конкурентов тем, что в ней не используется алгоритмическая лента новостей, а также полностью отсутствует реклама. В HalloApp также заверили, что приложение полностью безопасно, а переписка зашифрована таким образом, что прочитать ее не могут даже разработчики.

В блоге компании Арора назвал новое приложение противоядием от традиционных социальных сетей. "Представьте, что ваша лента новостей не заполнена новостями от людей, до которых вам нет дела. Представьте, что листая ее вы видите то, что вы хотели увидеть, а не то, что алгоритм хотел вам показать. Представьте, что к вам относятся не как к продукту", - рассказали в компании.

Создатели HalloApp также пообещали, что в нем никогда не будет рекламы. В будущем проект планируется финансировать с помощью платной подписки. На данный момент приложение доступно как для устройств на iOS, так и для устройств на Android.