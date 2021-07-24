Создано неубиваемое стекло для смартфона

Индийские ученые создали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов. Об этом сообщает издание Interesting Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прототип стекла был произведен специалистами из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте. В своем изобретении ученые использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот. Размеры кристаллов игольчатой формы, из которых состоит стекло, не превышает 0,2 миллиметра в ширину.

Из-за молекулярного расположения в кристаллах между двумя поверхностями возникает сильная сила притяжения. Каждый раз, когда происходит сильное физическое воздействие, кристаллы притягиваются друг к другу. Таким образом неубиваемое стекло самовосстанавливается после физических повреждений.

"Наш самовосстанавливающийся материал в десять раз тверже других и имеет упорядоченную внутреннюю кристаллическую структуру", - заявил ведущий исследователь проекта профессор Чилла Малла Редди (Chilla Malla Reddy). В настоящий момент специалисты работают над созданием прототипа, который можно было бы выпустить на рынок компонентов для смартфонов.