Данные миллиардов пользователей Clubhouse попали в сеть

В интернете появилось объявление о продаже данных почти четырех миллиардов пользователей социальной сети Clubhouse. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хакеры заявили, что готовы продать 3,8 миллиарда номеров мобильных телефонов. Они хотят сделать это до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать, что у них есть информация, продавцы опубликовали 83 номера.

Как заявил Рюф, в интернете оказались данные не только пользователей, но и номера из их контактов.

"Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", - сказал он.