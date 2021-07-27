СМИ: Samsung тестирует сверхбыструю зарядку для новой линейки смартфонов

Хотя Samsung Galaxy S21 считается достаточно удачным флагманским смартфоном, в одном отношении он значительно проигрывает конкурентам от OnePlus и Xiaomi. Корейский гаджет уступает китайским конкурентам в скорости зарядки.

По данным издания Notebook Check, положение может измениться после выхода Galaxy S22. Новая флагманская линейка Samsung тестируется с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

До этого Samsung предлагала покупателям флагманские модели S20 Ultra и Note 20 Ultra с зарядкой 45 Вт. После этого у S21 поддерживаемую мощность снизили до 25 Вт. Для сравнения, Mi 11 поддерживает быструю зарядку с мощностью 55 Вт, а OnePlus 9 Pro - 65 Вт.

Эксперты считают, что такая мощность в настоящее время выглядит адекватной для смартфонов. Быстрая зарядка мощностью более 100 Вт может оказаться опасной для гаджетов.

Предполагается, что быстрая зарядка мощностью 65 Вт может появиться на Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Премьера этого семейства ожидается в первом квартале 2022 года.