Раскрыто устройство спутникового интернета Илона Маска

Спутниковая тарелка Starlink использует процессор от бюджетных смартфонов. Об этом сообщает издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на исследование бельгийских ученых, которые изучили внутреннее устройство одной из тарелок спутникового интернета Илона Маска. В частности, специалисты выяснили, что спутниковый терминал работает под управлением процессора Arm Cortex A53. Это бюджетный чип, который используют в производстве недорогих телефонов. Также процессор обращается к модулю памяти eMMC, на которую загружаются обновления и прочие данные.

Авторы отчета раскрыли информацию о том, что Cortex A53 состоит из четырех ядер, которые работают парно. Два из них потребляют большее количество энергии и рассчитаны на использование в высокопроизводительных процессах. К паре других система обращается в процессах с низким энергопотреблением.

Также в тарелке Starlink установлен небольшой чип, который отвечает за безопасность оборудования. Он содержит код, необходимый для биометрической проверки. Например, подобный процессор можно встретить в смартфонах Apple.