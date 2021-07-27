Компьютерам Apple Mac достанется популярная функция iPhone

В Apple намерены дать компьютерам Mac функцию распознавания лица. Об этом сообщает Gizmochina, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Технологический гигант собирается внедрить датчик Face ID, ставший основным методом биометрической верификации пользователя, в свои компьютеры - коснется это не только ноутбуков, но и моноблоков.

Более того, в Apple планируют использовать Face ID нового поколения и в других своих продуктах: недорогом iPhone SE и планшетах iPad. Таким образом, Купертино полностью откажется от сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Первые компьютеры Mac со сканером лица появятся в течение следующих двух лет. Тогда же может быть представлен и первый iPhone с подэкранным Face ID.