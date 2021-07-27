iPhone 14 будет сделан из титана

При производстве Pro-версий iPhone 14 будет использоваться титан вместо нержавеющей стали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам аналитиков, это будет самое значительное изменение в дизайне iPhone, который выйдет в 2022 году. Ранее Apple не использовала титан в производстве смартфонов, и актуальные Pro модели iPhone 12 выполнены из нержавеющей стали. Новый материал устойчивее к царапинам, коррозии, изгибу, а также легче стали. Важно отметить, что речь идет о металлических гранях смартфона - задняя часть будет выполнена из стекла, чтобы обеспечить исправное функционирование беспроводной зарядки MagSafe.