В WhatsApp появилась новая функция

Возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра, появилась в приложении WhatsApp. Об этом во вторник сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания поясняет, что новая функция обеспечит пользователям большую конфиденциальность. Подобные сообщения будут полезны при отправке чувствительной информации, например пароля от Wi-Fi, или при нехватке места в памяти гаджета для таких медиафайлов. Переписка все так же будет подвергаться шифрованию.

Функция станет "общедоступной на этой неделе", информировала компания Facebook.

Новая категория сообщений будет иметь специальный опознавательный знак. Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия собеседником, а пользователь получит оповещение о прочтении.

Справочный центр WhatsApp отдельно указывает, что файлы с функцией однократного просмотра не будут сохраняться у их получателей. Если собеседник не откроет присланные материалы в течение двух недель, они будут удалены. Кроме того, справочный центр предупреждает, что собеседник может сделать снимок экрана или его запись при просмотре файлов с новой функцией.