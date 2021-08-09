Названо число пользователей интернета Илона Маска

Число пользователей спутникового интернета Starlink приблизилось к отметке в 90 тысяч. Соответствующую информацию компания Илона Маска назвала представителям Федеральной комиссии по связи (FCC) в ходе телефонного разговора, передает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации рассказали, что по состоянию на конец июля имеют пользовательскую базу в 90 тысяч человек. За последний месяц к Starlink подключились порядка 20 тысяч домохозяйств по всему миру.

В SpaceX также сообщили регулятору, что в компании располагают более чем 500 тысячами заявок на подключение со всего мира. Кроме того, специалисты раскрыли планы на второе поколение терминалов Starlink, работа над которым ведется в данный момент. Ожидается, что они будут обеспечивать более высокую скорость, меньшую задержку и большую пропускную способность. Запуск спутников Starlink будут осуществлять, в том числе, с помощью ракет Starship.

Starlink - проект спутникового интернета, поддерживаемый SpaceX. В настоящий момент интернет работает в тестовом режиме, компания подключает пользователей из ограниченного числа стран. Стоимость пользования Starlink - без учета цены оборудования - составляет 99 долларов в месяц.