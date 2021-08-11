Instagram добавил функцию Limits для сдерживания хейтеров

Instagram открыл для пользователей функцию Limits ("Границы"), которая ограничивает поток негативных комментариев и сообщений в их сторону в дни особого внимания со стороны общества.

О нововведении рассказал глава соцсети Адам Моссери. По его словам, Limits призвана содействовать людям, когда они сталкиваются с наплывом хейтеров или ожидают такого поведения от аудитории, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", - пояснил он.

Моссери добавил, что медийные персоны и популярные блогеры сталкиваются с негативной реакцией в связи с какими-либо важными событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер.