https://news.day.az/hitech/1369227.html Сервис Twitter поменял шрифт
Сервис Twitter поменял шрифт
В сервисе микроблогов Twitter поменялся внешний вид, в том числе, был изменен основной шрифт на Chirp. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Verge.
Обновленный шрифт можно будет встретить в приложении и ленте социальной сети. Информацию о переменах в популярной платформе подтвердила пресс-служба Twitter.
Шрифт Chirp описывается как "часть более широкого обновления бренда, представленного в январе".
До включения шрифта всем пользователям, его можно было увидеть в рекламных материалах и графике.
Отмечается, что релиз Chirp станет не единственным визуальным нововведением.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре