Сервис Twitter поменял шрифт

В сервисе микроблогов Twitter поменялся внешний вид, в том числе, был изменен основной шрифт на Chirp. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Verge.

Обновленный шрифт можно будет встретить в приложении и ленте социальной сети. Информацию о переменах в популярной платформе подтвердила пресс-служба Twitter.

Шрифт Chirp описывается как "часть более широкого обновления бренда, представленного в январе".

До включения шрифта всем пользователям, его можно было увидеть в рекламных материалах и графике.

Отмечается, что релиз Chirp станет не единственным визуальным нововведением.