Офисных сотрудников предупредили о самых распространенных типах хакерских атак

Больше половины офисных сотрудников, работающих дистанционно, намеренно игнорируют правила информационной безопасности (ИБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие данные по итогам проведенного исследования обнародовала компания Axiad.

Опрос глав ИБ-департаментов компаний по всему миру показал, что наибольшее неприятие удаленно работающих сотрудников вызывают многофакторная аутентификация, соблюдение требований к мобильной безопасности и использование случайно генерируемых одноразовых паролей.

В компании предупредили, что из-за этого хакеры испытывают повышенный интерес именно к тем, что работает из дома. Против них, как рассказали эксперты Axiad, применяются несколько основных способов атак: фишинг (с ним столкнулись в 71 проценте компаний) использование вредоносного ПО (61 процент) и уязвимостей (56 процентов). В список самых распространенных типов атак также попали атаки через зараженные сайты (42 процента).

Среди других проблем, вызывающих обеспокоенность руководителей отделов по кибербезопасности, упоминались случаи кражи личных данных и несанкционированный доступ к системам компаний.

"Мы считаем, что резкое увеличение числа фишинговых атак в сочетании с тем, что 52 процента удаленных сотрудников нарушают правила безопасности своих компаний, создает для глав ИБ-отделов ситуацию шторма", - сказал генеральный директор Axiad Бассам Аль-Халиди (Bassam Al-Khalidi). По его словам, то, как много сотрудников не обращают внимания на требования руководства и игнорируют требования руководства, вызывает беспокойство.

Ранее стало известно, что группировки хакеров-вымогателей получают в среднем 570 тысяч долларов от каждой компании, ставшей их жертвой. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 82 процента. Резкий рост аппетитов хакеров связали с последствиями пандемии коронавируса: многие организации перевели сотрудников в онлайн, что в целом снизило уровень защиты.