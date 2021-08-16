Маск заявил, что Starship будет готов к космическому полету в ближайшее время

Основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter заявил, что корабль Starship будет готов к космическому полету в ближайшие недели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения", - заявил Маск, уточнив, что имеет ввиду реальные недели, а не собственное исчисление времени.

Ранее Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship.

В длину двухступенчатая ракета Starship, которая включает Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Это является рекордным показателем для ракет космического назначения. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у сверхтяжелой ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов NASA на Луну.