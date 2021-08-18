Акции Tesla рухнули

Стоимость акций компании Tesla в понедельник упала почти на 5% после сообщения американского регулятора о проведении расследования в отношении работы автопилота в электромобилях этого производителя, сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Business Insider. На открытии торгов в понедельник, 16 августа, ценные бумаги автопроизводителя подешевели на 4,31%, затем падение усилилось до 4,96% процента.

Ранее в понедельник Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) сообщило, что начало официальную проверку безопасности системы автопилота Tesla около 765 тыс. электромобилей Tesla Model Y, X, S и 3 выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.

По данным NHTSA, с января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных и дорожных служб, и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах.

"Большинство этих инцидентов произошли в темное время суток, на участках с установленными средствами, указывающими на проведение работ, такими как габаритные огни специализированных транспортных средств, сигнальные огни, фальшфейеры, временные дорожные знаки и дорожные конусы", - указывается на сайте NHTSA.

В ходе расследования инцидентов было установлено, что автомобили Tesla перед аварией двигались с включенным автопилотом или функцией круиз-контроля. По данным информационного агентства Associated Press, с июня 2016 года NHTSA провела расследование в отношении 31 аварий с участием автомобилей, оснащенных частично автоматизированной системой управления. Участником 25 из этих аварий были автомобили Tesla с функцией автопилота, указывает агентство. В 10 случаях аварии завершились смертельным исходом.