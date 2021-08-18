В Android 12 появилась поддержка управления устройством с помощью мимики лица

Разработчики из Google добавили в Android функцию управления смартфоном с помощью мимики лица.

Новые элементы управления появились в приложении Android Accessibility Suite, которое вышло вместе с четвертой бета-версией программной платформы Android 12 несколько дней назад. Обновленное приложение еще недоступно через магазин Play Маркет, но его можно установить, скачав соответствующий APK-файл, передает Day.Az.

Согласно имеющимся данным, различные выражения лица пользователя, распознаваемые через камеру устройства, могут активировать разные функции. На данном этапе реализовано определение шести выражений лица. Пользователь сможет выполнять различные функции, открыв рот, улыбнувшись, подняв брови, а также перемещая взгляд влево, вправо или вверх.

Каждое из этих мимических выражений может использоваться для активации какой-либо функции, например, перехода на домашний экран или запуска определенного приложения. Поддерживается настройка чувствительности срабатывания, благодаря чему можно будет избежать случайных активаций действий.

Разработчики отмечают, что данный инструмент может потреблять много энергии и использовать его следует, когда устройство подключено к источнику питания. Нетрудно догадаться, что управление смартфоном с помощью мимики лица ориентировано на людей с ограниченными возможностями. В отличие от голосовых команд, управление путем изменения выражения лица происходит бесшумно, что делает его более предпочтительным при использовании устройства в общественных местах или в тихой обстановке.

Предполагается, что новые возможности Android Accessibility Suite станут общедоступными вместе с запуском стабильной версии Android 12 осенью этого года. Также ожидается, что возможность управления смартфоном с помощью мимики лица будет доступна в устройствах на базе Android 11.