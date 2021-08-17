Недавно Samsung представил совместный проект с Министерством Культуры Азербайджанской Республики, в котором стороны также сотрудничали с что Азербайджанским Национальным Музеем Искусств. Отметим, что сотрудничество с Государственными музеями - это прекрасный способ продемонстрировать, как современные технологии способны сделать историю, искусство и образование более доступными. Таким образом благодаря устройствам Samsung, все желающие смогут посетить онлайн экскурсию, которая была снята с помощью Galaxy S21 Ultra. Уникальные экспонаты были запечатлены без потери качества и с возможностью разглядеть даже мельчайшие элементы и тонкие узоры на старинных предметах. Проект включает в себя часовой видео материал с подробной съемкой всех жемчужин искусства, представленных в галерее музея. С полной версией видео можно ознакомиться на канале YouTube.

Отметим, что Азербайджанский Национальный Музей Искусств является ведущим музеем республики. В настоящее время музей располагается в двух исторических зданиях, находящихся по соседству друг с другом- "Дворец де Бура" и "Мариинская Женская Гимназия. Между собой они объединены исполненным в современном стиле стеклянным переходным корпусом.

Коллекция музея насчитывает около 18000 экспонатов. В 60 залах музея представлено более трех тыс. экспонатов. В их числе работы европейских художников, которым выделены семь залов в первом корпусе, 10 залов с работами русских художников и залы, посвящённые иранскому, турецкому и японскому искусству. Второй корпус целиком посвящён искусству Азербайджана: картинам, декоративно-прикладным предметам, старинному искусству с изделиями из металла и керамики, а также народному искусству - костюмам, украшениям, миниатюрам, посуде. Также здесь можно увидеть замечательные ковры из разных регионов страны.