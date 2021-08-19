Московский суд оштрафовал Google на 14 миллионов рублей

Мировой суд Москвы вынес пять предписаний по административным искам за отказ удалять запрещенную информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

"Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн рублей", - заявили представители суда.

Ранее Google был оштрафован на 9,5 млн рублей - такова сумма штрафов по трем административным протоколам. Причина та же - отказ удалять запрещенную информацию. Еще один штраф за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России. Таким образом суммарно компанию оштрафовали уже на 26,5 млн рублей.

Роскомнадзор ранее составил административный протокол, в котором сообщается, что компания Google нарушила российское законодательство о локализации баз данных в нашей стране. В ведомстве уточнили, что в американской компании не смогли подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории РФ. Соответствующие требования были направлены еще в апреле, однако ответа не получено. Аналогичные бумаги запрошены у Facebook и Twitter, ответов пока что тоже не было.