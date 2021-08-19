Новый дизайн Twitter вызывает головные боли у пользователей

В одной из самых популярных соцсетей Twitter пользователи выступили против недавнего обновления. 11 августа в приложении и на сайте изменился шрифт, а также его контрастность и цвет кнопки с подпиской, передает Day.Az.

Многие владельцы аккаунтов после знакомства с обновлением стали писать твиты с жалобами. В них пользователи отметили, что теперь им стало тяжело воспринимать текст (особенно людям с проблемами со зрением, дислексией или расстройством аутистического спектра), нужно больше времени, чтобы сосредоточиться на написанном, из-за чего начинает болеть голова, и в целом дизайн иконок раздражает их.

Twitter в ответ сообщил, что проблемы будут устранены и работа над ними уже ведется.